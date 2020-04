Nell’edizione odierna di Repubblica si parla dell’aiuto economico che i calciatori daranno ai dipendenti del Napoli messi in cassa integrazione.

Sembrerebbe, infatti, che i giocatori abbiano chiesto informazioni per fare in modo di aiutare i dipendenti cassaintegrati seguendo la linea di Giuntoli e Gattuso. Nello specifico parliamo di circa trenta lavoratori che non hanno ricevuto ancora lo stipendio di marzo e che aspettano comunicazioni da parte di De Laurentiis.

