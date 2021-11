Non solo il Governo, anche l’Agcom vuole sentire DAZN

Il Sole 24 Ore riporta che non è solo il Governo a voler sentire DAZN ma anche l’Agcom si è fatta di nuovo avanti.

In particolare, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni vuole far partire le convocazioni per un tavolo tecnico su temi della qualità, del servizio e della tutela del consumatore. Oltre a DAZN, l’Agcom vuole convocare anche la Lega Serie A.

L’obiettivo dell’Agcom, nel convocare la Lega Serie A, è quella di farla uscire dal suo ruolo passivo, a quanto pare. Ad attribuire i diritti a DAZN è stata proprio la Lega.

