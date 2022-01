Non solo Insigne: con la Salernitana partita speciale anche per Fabiàn, Juan Jesus e…Di Lorenzo

La vittoria con la Salernitana ha un sapore speciale per quattro azzurri: Insigne, Fabiàn, Juan Jesus e Di Lorenzo.

Insigne. Con il rigore segnato alla Salernitana ha raggiunto quota 115 gol con la maglia del Napoli in tutte le competizioni. Raggiunto Re Diego al terzo posto di questa speciale classifica anche se c’è un dettaglio importante. Insigne i 115 gol li ha segnati in 418 partite (media 0,27 a partita), Re Diego in appena 259 gare (media 0,44 a partita).

Fabiàn. Il centrocampista spagnolo contro la Salernitana ha giocato la partita numero 150 con la maglia: 111 in Serie A , 9 in Coppa Italia, 14 in Champions League e 16 in Europa League.

Juan Jesus. Il difensore brasiliano è il 14° calciatore del Napoli ad andare in gol in questa stagione e contro la Salernitana ha segnato il suo terzo gol in carriera. Juan Jesus non segnava dal 11 novembre 2018 in Roma-Sampdoria 4-1 quando con la maglia della Roma ha realizzato il gol del momentaneo 1-0. Proprio come in Napoli-Salernitana: gol del momentaneo 1-0 e partita vinta 4-1.

Di Lorenzo. Il difensore campione d’Europa con l’Italia è stato sostituito al 76′ di Napoli-Salernitana e questa è una notizia non da poco. Infatti Di Lorenzo ha saltato i primi 14′ minuti di questa stagione che lo avevano visto sempre in campo sia con la maglia del Napoli che con quella dell’Italia.

Comments

comments