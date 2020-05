Non solo la quarantena: la diretta gol in TV in chiaro l’altro nodo da sciogliere

In attesa dell’approvazione del protocollo proposto dalla FIGC al CTS e al Governo per la ripresa del campionato, la Serie A è alle prese anche con le problematiche legate ai diritti televisivi.

Oggi scade l’ultimatum della Lega di Serie A per il pagamento dell’ultima rata dei diritti TV della stagione 2019-20. Le TV chiedono lo sconto ai club dopo lo stop imposto dall’emergenza coronavirus.

A loro volta, visto che il campionato è destinato a ripartire, i club pretendono il pagamento dell’intera somma prevista dal contratto.

Sempre in ottica TV l’altro argomento oggetto di discussione è la possibilità di trasmettere in chiaro la diretta-gol. La richiesta è stata avanzata dal Ministro allo Sport Spadafora con l’obiettivo di evitare assembramenti nei locali pubblici considerando anche la chiusura degli stadi.

Ma il problema della diretta-gol in chiaro torna come un boomerang al problema precedente. Le emittenti TV chiedono in cambio uno sconto sull’ultima rata da pagare ma i club non hanno nessuna intenzione di accontentare i broadcast.

Spadafora avrebbe indicato nel canale in chiaro del digitale terrestre TV8 l’emittente giusta per trasmettere in chiaro la diretta-gol, ma anche la Rai si è resa disponibile alla trasmissione in chiaro dei gol solo che per assegnarla alla TV nazionale servirebbe una deroga alla Legge Melandri.

Comments

comments