Non vedo, non sento, non parlo. È questo il rapporto tra VAR e arbitri in Italia.

Ennesima dimostrazione al Maradona sul fallo da rigore subito da Kvara.

L’arbitro era messo bene ma ha visto male e Di Bello che pure è uno che di solito fa valere il proprio peso, non è dato sapere cosa abbia fatto.

Non sappiamo se abbia parlato con l’arbitro e cosa, eventualmente, gli abbia detto. Mistero della fede? No mistero della gestione della tecnologia VAR in Italia.

E che te lo dico a fare?

