Novellino a Radio Crc: “Contro l’Inter meglio giocarsela con Mertens. Il Milan ha meno qualità, Gattuso può scalzarlo”

L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, durante ‘Arena Maradona’, l’ex tecnico del Napoli Walter Novellino.Le sue parole.

“Per me il Napoli gioca il miglior calcio d’Italia insieme all’Atalanta – ha detto Novellino a Radio Crc – il Milan, invece, ha poca qualità e fa fatica quando al Meazza deve battere le squadre che prediligono la fase difensiva. Per me il Napoli ha tutte le carte in regola per centrare la Champions”. Domenica gara fondamentale contro l’Inter. “Meglio giocarsela con Mertens dall’inizio – ha detto Novellino a Radio Crc – occhio, però, alle ripartenze dell’Inter. In difesa mi sarei aspettato di più da Manolas, per fortuna il Napoli può contare su Koulibaly”. E su Insigne. “Per me Insigne è tra i top in Europa – ha detto Novellino a Radio Crc – farà bene anche ai prossimi Europei”. Infine un giudizio su Gattuso. “Merita la conferma – ha detto Novellino a Radio Crc – inoltre da quello che ho letto e sentito, De Laurentiis non ha mai parlato male di lui. Spero che continuino insieme”.

Comments

comments