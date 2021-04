Novellino a sorpresa: “ADL lavora silenziosamente alla permanenza di Gattuso”

Walter Novellino, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione Radio Goal.

Il tecnico ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sulla panchina del Napoli che, a suo parere, nella prossima stagione sarà occupata ancora da Gennaro Gattuso: “Scudetto? Credo che l’Inter vincerà perché ha in panchina Antonio Conte, un allenatore che è stato capace di trascinare i suoi calciatori con il suo carattere da leader, da condottiero. Senza Conte l’Inter non avrebbe fatto quello che ha fatto quest’anno. Il suo carattere e la sua personalità sono stati determinanti. Per quanto riguarda il Napoli, trovo evidente il feeling tra la squadra e Gattuso. Credo che De Laurentiis stia lavorando, in gran silenzio, alla permanenza di Gattuso. Si vede il gioco, si vede tutto, ora, con la squadra al completo. Gattuso è bravo tatticamente ed è bravo a dare un gioco alla squadra”.

