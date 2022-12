Novellino: “Come fermare il gap Napoli? Le altre squadre devono solo vincere. Il club azzurro è molto convinto e la convinzione è fondamentale per raggiungere grandi traguardi“

A “1 Football Club”, è intervenuto Walter Novellino, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli.

Amichevoli di questo periodo simili a quelle d’estate? “Inizierà un nuovo campionato, anche se la preparazione è diversa e costituita da tante gare da disputare per ritrovare l’adeguata condizione fisica e mentale. Si può vincere e perdere, ma sono delle amichevoli che lasciano il tempo che trovano”.

Come può essere allenante il risultato di ieri tra Napoli e Lilla? “Un risultato simile romperà sicuramente le scatole all’allenatore, il quale deve sostenere il gruppo. Sono sicuro che oggi si arrabbierà con i ragazzi, perché queste partite sono necessarie per mantenere alta la concentrazione e riuscire ad avere ‘cazzima’ in più in vista della seconda parte di stagione. Sono impegni i quali devono essere affrontati nel modo giusto”.

Anche Wijnaldum e Pogba non rientreranno a gennaio: la progettualità va impostata con i giovani? “Vero, ma una squadra intenzionata a vincere non può attendere i giovani. Per quanto concerne Paul, lo avrei invitato ad operarsi fin da subito. La Juve è una società seria come la Roma, hanno investito tanto su questi calciatori. Tuttavia, è necessario puntare sui giovani, ma soprattutto su quelli presenti nel settore giovanile per la sua crescita. Forse puntare sui giovani è più importante”.

Cosa devono fare le altre squadre per ridurre il gap con il Napoli? “Devono soltanto vincere… Il club azzurro è molto convinto e la convinzione è fondamentale per raggiungere grandi traguardi. Tutte le imprese sono state realizzate con ‘cazzimma’.

Il Napoli crede nel campionato, ha due titolari per ogni ruolo e sarà dura fare risultato contro questa squadra”.

