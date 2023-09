Numeri eccezionali per gli Internazionali Città di Pozzuoli: ecco gli accoppiamenti dei quarti di finale

Spettacolo agli Internazionali Città di Pozzuoli per il contesto, la struttura, la partecipazione di pubblico e il livello tecnico del torneo. Che mette insieme i migliori juniores reduci dagli US Open e i più forti tra i tennisti aspiranti al grande salto in prima fascia. Spiccano le giocate di Remy Bertola e Giovanni Oradini (che vediamo in foto), primi due favoriti del seeding e a ridosso della trecentesima posizione nel ranking ATP ma anche quelle dell’inglese Arthur Fery che solo qualche mese fa, in main draw a Wimbledon, si regalò il match di primo turno con il numero tre del mondo, il russo Medvedev. Nei migliori otto al Pozzuoli ci sono anche il 21enne Leonardo Rossi, il 22enne Alessandro Pecci, il sorprendente 25enne Niccolò Catini opposto alla testa di serie numero tre Francesco Forti e Andrea Bacaloni, giustiziere di Mariano Tammaro e avversario proprio di Oradini.

Il tabellone di doppio si è invece allineato al turno di semifinali. Nella parte alta di tabellone grande match tra Forti/Ricca, favoriti della vigilia, e Catini/Noce, tandem laziale molto affiatato a livello futures e reduce dalla vittoria al fotofinish cui si riferiscono le immagini, per 10-8 al super tie break, con Rossi/Vatteroni. La parte bassa è invece orfana di Bertola, estromesso al primo turno in coppia con l’olandese Vervoort. Semifinale dunque tra Di Michele/Vulpitta, reduci dagli US Open juniores, e i più esperti Fossati/D’Agostino.

Ingresso gratuito al Pozzuoli e finalissima in programma domenica mattina alle 10.30 con Canale 8 media partner ufficiale dell’evento.

Comments

comments