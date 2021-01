Nuno Tavares, potenza ed eleganza di un futuro leader

Nuno Tavares, terzino classe 2000 del Benfica, è finito nel mirino del Napoli e di tanti club europei. Scopriamolo assieme.

Nuno Tavares nasce a Lisbona, il 26 gennaio 2000 ed è proprio nella capitale del Portogallo che inizia la sua carriera.

CARRIERA – Passato anche per il Casa Pia e lo Sporting, cresce nelle giovanili del Benfica che lo preleva nel 2015/16.

Nella stagione 2017/18 è protagonista (con 26 partite ed un gol al Vitoria Setubal) della vittoria del campionato Under 19 e, la stagione successiva, firma il suo primo contratto professionistico con la prima squadra con scadenza al 2023. Tuttavia, resta ancora nell’Under 19 e si fa notare nel corso della stagione agli occhi dei club europei grazie ad una grande serie di prestazioni durante la Youth League (sette presenze, oltre alle 11 con tre assist nel campionato di categoria).

Il 4 agosto 2019 fa il suo debutto in prima squadra nella gara vinta 5-0 in Supertaça contro lo Sporting Lisbona, sei giorni dopo, all’esordio in campionato alla prima giornata, fa siglare a referto un gol e due assist nella vittoria per 5-0 sul Pacos Ferreria. Resta aggregato al Benfica pur facendo la spola con l’Under 19, collezionando un totale di un gol e 4 assist in 11 presenze.

Nella stagione attuale invece si prende il posto sulla corsia mancina della squadra di Jorge Jesus, finendo definitivamente nel “giro dei grandi”: 16 presenze tra tutte le competizioni (con l’esordio europeo in Europa League) e tre assist fino a questo momento.

CARATTERISTICHE TECNICHE – Nuno Tavares è un giocatore dotato di una grande potenza fisica, una vera e propria locomotiva che ara la fascia sinistra per tutta la partita.

Il talento c’è e si vede, anche se ancora acerbo nei suoi 20 anni, ma è un po’ il prototipo del terzino moderno votato più alla fase offensiva che a quella difensiva (su cui deve ancora migliorare). La velocità e la progressione palla al piede sono chiaramente il suo punto di forza che, abbinati ad una buona tecnica di base, lo rendono un elemento prezioso per i suoi e pericoloso per le difese avversarie. Ma soprattutto, ha una grande resistenza (data anche la giovanissima età), cosa che gli permette di arrivare sempre lucido dall’altra parte del campo per servire al meglio i compagni con cross precisi e pennellati. Ovviamente la sua grande fisicità (è alto 184 cm) fa il suo anche in difesa, permettendogli di resistere fisicamente contro gli avversari e di chiudere le diagonali difensive, ma deve ancora migliorare e maturare in copertura e marcatura.

Di grande fisico e di indubbio carisma, è assolutamente pronto per il calcio professionistico e la sua personalità non può che portarlo a migliorare con costanza al punto da poter diventare, probabilmente, un vero e proprio punto di riferimento per tutti i compagni di reparto e non solo.

CARTELLINO – La sua procura è in mano al gruppo “Prodigy Players” che si occupa di rappresentare prevalentemente giovani o giovanissimi talenti portoghesi.

Il suo cartellino è fissato (fonte Transfertmarkt) a 5 milioni, ma con ogni probabilità il Benfica lo valuta almeno il doppio.

