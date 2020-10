Nuoto: Federica Pellegrini positiva al Coronavirus

Anche Federica Pellegrini è positiva al Coronavirus. Ad annunciarlo è la nuotatrice stessa sui propri profili social.

“Ieri durante una sessione di allenamento sono uscita perché avevo molti dolori. Tornando a casa nel pomeriggio ho cominciato ad aver mal di gola e ovviamente non sono più andata in piscina. Oggi ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al Covid. Mi dispiace molto perché avrei voluto andare a Budapest per tornare a gareggiare. Mi dispiace veramente tanto ma ora dovrò fare 10 giorni di quarantena.”

