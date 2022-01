Nuove linee guida per la Premier League in caso di rinvio di un match a causa causa dei numerosi casi di positività al Covid-19.



Con una nota la Premier ha comunicato che da oggi “se un club chiede di posticipare una partita per mancanza di giocatori a causa delle positività al COVID-19, dovrà avere un minimo di quattro casi all’interno della propria rosa“.

Di seguito il post:

Following a club meeting today, the Premier League’s COVID-19 match postponement guidance has been updated to include a COVID-19 impact threshold

Full statement: https://t.co/ikcjNUWtpg pic.twitter.com/yJ8J3AuVnP

— Premier League (@premierleague) January 26, 2022