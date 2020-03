Il New York Times sottolinea la sua preoccupazione per l’epidemia di Coronavirus esplosa nella città; la curva di casi non si è appiattita.

Ciò potrebbe portare alla conseguenza che a New York si potrebbe registrare un’epidemia peggiore di Wuhan o della Lombardia, ribadisce il quotidiano. Il Times, però, precisa anche che la misura di distanziamento sociale potrebbe rallentare o fermare la crescita dei casi.

