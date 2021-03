Obregon, entourage Lozano: “Ci sarà contro il Milan. Hirving e famiglia si sentono napoletani”

Il suocero di Hirving Lozano, che fa parte anche dell’entourage del Chucky, Rodrigo Obregon annuncia che contro il Milan il messicano ci sarà.

Obregon ne ha parlato al portale minutidirecupero.it, dove ha concesso una bella intervista. Questi alcuni estratti:

“Lozano contro il Milan sarà almeno tra i convocati e potrebbe giocare anche qualche minuto. Lui è entusiasta per questo ritorno ma per l’infortunio che ha avuto il rientro dovrà essere graduale. Credo che contro il Milan gli potrebbe essere concesso uno spezzone di partita dove poter riprendere confidenza con il campo.

Oggi Hirving è molto più maturo come uomo e come calciatore, prima si sarebbe fatto trascinare dall’entusiasmo. Ha sofferto molto questo infortunio, arrivato in un momento molto positivo. A livello mentale è pronto a ributtarsi in mischia.

L’obiettivo ora è riportare il Napoli in Champions League e parlando con lui mi sembra che sia indirizzato verso questo obiettivo. Tutto il Napoli tiene tantissimo a questo obiettivo. Hirving e la famiglia si sentono napoletani, i confini territoriali sono circoscritti a Napoli e Provincia per loro. Non c’è niente che lo farebbe essere felice quanto restare in azzurro.”

Per l’intervista completa, si rimanda al portale minutidirecupero.it.

