Oddo: “Bisogna finire i campionati, il settore calcio va tutelato”

L’ex allenatore del Perugia, Massimo Oddo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Casa Di Marzio.

“La prima cosa da fare è finire i campionati, per permettere alle società di incassare i diritti tv e non perdere tutto”, Oddo non ha dubbi sul piano d’azione. “Poi ci vuole un’unità di intenti, che dev’essere garantita da un’ente superiore come la Uefa. E’ importante che qualcuno decida per tutti come andare avanti e approcciare il futuro”. Soprattutto perché il calcio va oltre i 22 in campo: “Bisogna mettere da parte l’immagine di copertina, i giocatori, i dirigenti”, spiega l’allenatore. “E pensare a salvare quello che c’è dietro: i magazzinieri, i fisioterapisti. Il calcio è la terza azienda italiana e va tutelata.

