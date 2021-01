Kevin Malcuit sempre più lontano da Napoli, ecco le ultime notizie rivelate da Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Lo Spartak Mosca ha offerto 5 milioni per Malcuit, il Napoli spara 9 sperando di chiudere a 7. Il Benevento, per lui, farebbe un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli, invece, vuole cederlo a titolo definitivo”.

