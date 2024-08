Oggi al Patini a sorpresa giunge la Cavese: la partita finisce 3-2 per gli azzurri

Il Napoli in mattinata è stato impegnato in un test congiunto contro la Cavese, all’indomani dell’amichevole contro il Brest. La partitina: di misura vincono gli azzurri

Nell’ottavo giorno di ritiro a Castel di Sangro il Napoli è stato impegnato in un test congiunto con la Cavese. In campo sono andati coloro i quali sono entrati soltanto nel finale della partita di ieri con il Brest. I titolari dell’amichevole con i francesi, invece, sono rimasti solo in panchina.

Kvaratskhelia, Di Lorenzo, Lobotka e Spinazzola, sono rimasti a bordocampo in ciabatte per tutta la durata del test.

Finisce 3-2 per il Napoli. I gol: doppietta di Cheddira, accorcia Maffei su punizione. Terzo gol per il Napoli, Ngonge di testa. Chiude le marcature Abbenante per la Cavese per il definitivo 3-2

Sugli spalti presenti a godersi lo spettacolo il direttore sportivo Giovanni Manna, l’AD Chiavelli e il coordinatore Lele Oriali.

