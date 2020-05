Oggi Assemblea in Lega per discutere della ripresa del campionato

Non si ferma la Lega Serie A che oggi si riunirà in un’assemblea per discutere della ripresa del campionato dopo che il Governo ha aperto alla possibilità di poter concludere qui.

Oggi dovrebbe essere presentato un protocollo sulla ripresa del torneo oltre a un paio di bozze del nuovo calendario. L’idea più accreditata è quella di ripartire il 9-10 giugno con le semifinali di Coppa Italia .

Nel frattempo oggi anche in Inghilterra ci sarà il voto delle squadre per decidere se proseguire o meno con la Premier League.

