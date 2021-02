Oggi il calcio elegge il suo presidente, in FIGC è sfida Gravina-Sibilia

In prima convocazione alle ore 8:00 e in seconda convocazione alle ore 10:30 è in programma oggi al Rome Cavalieri A Waldorf Astoria l’assemblea elettiva della FIGC.

Uno tra Gravina, presidente uscente, e Sibilia, presidente della Lega Dilettanti, verrà eletto nuovo presidente della FIGC per i prossimi 4 anni.

Per essere eletto al nuovo presidente basta avere il 50% dei voti più uno.

Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe in leggero vantaggio Gravina. Il presidente della Lazio Lotito starebbe cercando voti per portare Sibilia alla guida della FIGC.

Comments

comments