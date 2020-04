Oggi il protocollo della Commissione Medica: due fasi per definire la ripresa dello sport

Oggi il Governo riceverà il documento prodotto dalla Commissione Medica della federazione. Ecco quanto riporta La Gazzetta dello Sport.

A piccoli passi, verso la ripresa. Oggi il governo riceverà il documento prodotto dalla Commissione medica della federazione con il contributo di esperti del settore. Un protocollo definito ‘rigido e attento ma flessibile’ che i ministri Spadafora (Sport) e Speranza (Salute) dovranno approvare.

PRIMA FASE – Vengono definite nel dettaglio le modalità della ripresa riservata al gruppo-squadra: oltre ai giocatori, vanno considerati tecnici, medici, fisioterapisti e altro personale necessariamente coinvolto. Dalle 50 alle 70 persone. L’obiettivo è quello di un gruppo “negativizzato” e costantemente monitorato con un gruppo per volta, ma in pochi giorni, se gli esiti degli accertamenti saranno quelli sperati, si potrà tornare alle sedute collettive.

SECONDA FASE – Un altro protocollo con cui verrà “rotto” il gruppo-squadra e verrà spiegato come ognuno dovrà comportarsi una volta rientrato a casa. Nel nuovo quadro verranno definiti anche i dettagli relativi a trasferte e spostamenti. Nel frattempo i contatti con l’esterno devono essere praticamente azzerati e sarà come vivere in una bolla.

HOTEL – La Gazzetta racconta anche della situazione in serie A in termini di camere nei centri sportivi. Le 138 camere della Juve saranno tutte per il gruppo bianconero. Altre squadre possono seguire l’esempio e sono Milan, Lazio, Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Cagliari, Parma mentre il Torino potrebbe cambiare centro, il Verona s’è organizzato a Peschiera del Garda mentre Bologna, Udinese, Fiorentina e Genoa hanno solo il ristorante e non hanno camere mentre Samp, Sassuolo Brescia e Spal sono sprovvisti di mensa e camere.

Comments

comments