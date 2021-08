Oggi il ricorso contro la squalifica di due giornate: Osimhen si ‘gioca’ la Juventus

Il Napoli oggi presenta il ricorso contro la squalifica di due giornate inflitta dal Giudice Sportivo a Osimhen dopo l’espulsione con rosso diretto durante la gara con il Venezia.

I legali del Napoli pronti a presentare in sede di ricorso un dossier di 22 pagine, scatti inediti del fallo, immagini (che però non dovrebbero essere prese in considerazione) e il ricordo del precedente di Immobile squalificato per una sola giornata per una casistica simile a quella di Osimhen.

Nel caso dovesse essere accettato il ricorso del Napoli Osimhen tornerebbe disponibile già con la gara contro la Juventus all ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali.

