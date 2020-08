Oggi importante Consiglio di Lega: si decidono le gare del prossimo campionato di Serie A

In serata è in programma una riunione del Consiglio di Lega con all’ordine del giorno le date del prossimo campionato di Serie A 2020-2021.

Il primo punto di discussione è la data d’inizio che potrebbe slittare dal 12 al 19 settembre (come vorrebbe De Laurentiis) ma non oltre considerando che il campionato dovrebbe essere chiuso entro il 23 maggio per lasciare poi spazio alle nazionali impegnate agli Europei del 2021.

Inoltre da valutare la durata della sosta invernale con al vaglio due opzioni:

da Natale all’Epifania nel primo caso;

oppure con una giornata da giocare il 3 gennaio in caso.

Comments

comments