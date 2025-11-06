Oggi la squadra si ritrova a Castelvolturno

Dopo il giorno di riposo concesso da Conte post Champions oggi ritrovo a Castelvolturno
Si analizzerà la partita di martedì e si inizierà a preparare quella contro il Bologna in programma domenica,
ultima prima della sosta.
Alessandro Buongiorno: “Delusi dal risultato. Abbiamo cercato di segnare fino alla fine”
Antonio Conte dopo il pari con il Francoforte: “Non siamo stati bravi e concreti a sfruttare occasioni clamorose”
Giovanni Manna: “Il mercato? Avevamo bisogno di allungare la panchina. Il prossimo sarà magari diverso ancora”
