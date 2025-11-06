Napoli

Oggi la squadra si ritrova a Castelvolturno

Dopo il giorno di riposo concesso da Conte post Champions oggi ritrovo a Castelvolturno 

Si analizzerà la partita di martedì e si inizierà a preparare quella contro il Bologna in programma domenica,

ultima prima della sosta.

