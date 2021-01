Oggi parte il calciomercato invernale: i possibili acquisti in casa Napoli

Da oggi e fino alle ore 20 di lunedì 1 febbraio la sessione invernale del calciomercato 2020-21 diventa una protagonista del calcio alla pari delle partite giocate.

Come tutte le squadre anche il Napoli è accostato a diversi nomi sia in entrata che in uscita.

Ovviamente come per le altre squadre impegnate nelle coppe europee, anche il Napoli deve operare sul mercato sapendo che nella lista da presentare all’UEFA può fare solo tre variazioni rispetto a quella presentata per i gironi eliminatori.

Vediamo reparto per reparto quali potrebbero essere i possibili acquisti in casa Napoli.

PORTIERI . Non sono previsti movimenti né in entrata né in uscita.

Non sono previsti movimenti né in entrata né in uscita. DIFESA. Il Napoli potrebbe (forse dovrebbe) pensare a un nuovo esterno di sinistra. Emerson Palmieri è il nome più gettonato che potrebbe però arrivare a condizione che venga ceduto uno tra Malcuit, Hysaj e Ghoulam. Più complicata la trattativa per il 21enne olandese dell’AZ Alkmaar Wijndal che però potrebbe essere un’idea per giugno.

CENTROCAMPO. In questo reparto il Napoli potrebbe applicare la regola 'uno esce e uno entra'. C'è Zaccagni del Verona sul taccuino di Giuntoli ma sembra essere più un colpo in prospettiva per giugno. Attenzione anche a Koopmeiners dell'AZ Alkmaar.

ATTACCO. Anche con l'uscita di Llorente e Milik difficile che ci possa essere un nuovo acquisto, considerando il reparto abbastanza completo e che i giocatori di livello superiore a quelli attualmente in rosa difficilmente cambiano squadra a gennaio. I nomi come quello di Boga sono più idee per giugno.

