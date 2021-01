Oggi parte il calciomercato invernale: le possibili uscite in casa Napoli

Da oggi e fino alle ore 20 di lunedì 1 febbraio la sessione invernale del calciomercato 2020-21 diventa una protagonista del calcio alla pari delle partite giocate.

Come tutte le squadre anche il Napoli è accostato a diversi nomi sia in entrata che in uscita. Ovviamente come per le altre squadre impegnate nelle coppe europee, anche il Napoli deve operare sul mercato sapendo che nella lista da presentare all’UEFA può fare solo tre variazioni rispetto a quella presentata per i gironi eliminatori.

Vediamo reparto per reparto quali potrebbero essere le possibili uscite in casa Napoli.

PORTIERI. Ospina superconfermato, da valutare le posizioni di Contini e Meret che potrebbero chiedere più spazio. Difficile ad oggi prevedere cambiamenti per questo ruolo.

Ospina superconfermato, da valutare le posizioni di Contini e Meret che potrebbero chiedere più spazio. Difficile ad oggi prevedere cambiamenti per questo ruolo. DIFESA. In dubbio le posizioni di Malcuit e Ghoulam per motivi tecnici e le posizioni di Maksimovic e Hysaj per motivi contrattuali.

In dubbio le posizioni di e per motivi tecnici e le posizioni di e per motivi contrattuali. CENTROCAMPO. Il solo Lobotka (Torino?) potrebbe liberare una casella a centrocampo, ma la difficoltà nel sostituirlo con un calciatore più valido potrebbe frenare la sua cessione.

Il solo (Torino?) potrebbe liberare una casella a centrocampo, ma la difficoltà nel sostituirlo con un calciatore più valido potrebbe frenare la sua cessione. ATTACCO. Milik fuori lista e con il contratto in scadenza quasi certamente lascerà il Napoli (Atletico Madrid, Marsiglia, Inter e Juventus le possibili destinazioni) anche per giocare in vista dei prossimi Europei. Con lui ai saluti anche Llorente da sempre fuori dal progetto-Gattuso. Per l’attaccante spagnolo la Juventus sembra in pole ma non è da escludere un ritorno in Spagna o in Premier League.

