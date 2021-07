Oggi per il Napoli primo test internazionale contro il Bayern Monaco

Oggi pomeriggio il Napoli sarà impegnato nel suo primo test internazionale. Gli azzurri sfideranno il Bayern Monaco all’Allianz Stadium.

La sfida prenderà il via alle ore 16 e 30, cioè questo pomeriggio. La partita sarà visibile sull’emittente satellitare Sky, in pay-per-view al canale 251; il prezzo di acquisto dell’amichevole è di 9,99€. Questi i convocati di Spalletti per la sfida di oggi:

Boffelli, Contini, Idasiak, Costa, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Zedadka, Elmas, Gaetano, Lobotka, Machach, Zielinski, Osimhen, Ounas, Politano, Tutino.

