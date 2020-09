Oggi previsto il secondo tampone per De Laurentiis e la moglie

Secondo quanto riportato da Il Mattino De Laurentiis e la moglie sono in buone condizioni di salute.

Ecco quanto riportato da Il Mattino oggi in edicola.

Sarà sottoposto in queste ore a un altro tampone, Aurelio De Laurentiis. E come lui, anche la moglie. I due sono in isolamento da giovedì scorso nell’abitazione romana del produttore cinematografico.

Le condizioni restano buone, sia pure con qualche piccolo sintomo che invita ancora alla massima prudenza. Ci vorranno almeno un’altra decina di giorni di convalescenza, secondo quando raccontano dagli ambienti della società azzurra.

Comments

comments