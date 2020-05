Oggi risultati dei secondi tamponi, domani si torna a Castel Volturno

Il Napoli pronto a tornare a Castel Volturno già domani se ci sarà l’ok dai medici. Attesi oggi i risultati dei tamponi. Lo scrive La Gazzetta.

“Nella giornata di oggi verrà comunicato l’esito dei tamponi a cui si sono sottoposti i giocatori del Napoli, ieri mattina. Si tratta del secondo test dopo quello effettuato martedì e che ha dato esito negativo per tutti i calciatori, lo staff tecnico e alcuni dirigenti. Manca soltanto l’esito di Karnezis, in ritardo per questione tecniche, ha comunicato il club. Il prelievo è stato domiciliare, i giocatori sono stati divisi in tre gruppi.

Domani la ripresa Se anche il secondo tampone dovesse dare un esito negativo, il Napoli potrà riprendere gli allenamenti, seppur individuali, già da domani mattina. Il centro sportivo di Castel Volturno aprirà soltanto per consentire ai giocatori l’accesso ai tre campi che verranno utilizzati per permettere loro di lavorare in sicurezza, tenendo il distanziamento previsto dal protocollo sanitario. Resteranno chiusi gli uffici della sede, gli spogliatoi e la palestra. A ciascun giocatore è stato già consegnato il materiale per l’allenamento, tant’è che arriveranno al centro sportivo ognuno per conto proprio e raggiungeranno la parte di campo loro destinata per l’allenamento singolo. Andranno via appena conclusa la seduta: la doccia la faranno a casa”.

