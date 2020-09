Olanda, Lodeweges: “L’Italia è come noi, ama giocare”

Dwight Lodeweges, allenatore ad interim dell’Olanda, ha parlato alla vigilia della partita di Nations League contro l’Italia.

“L’Italia? Parliamo di una selezione al top, che ha cambiato completamente il suo stile di gioco rispetto a qualche anno fa. Ci somigliamo: entrambi vogliamo comandare in campo. Può venire fuori una partita molto interessante. Contro la Polonia abbiamo giocato bene, perché abbiamo giocatori davvero forti, e questo anche se loro erano molti chiusi. Ma, come ho detto, non credo che l’Italia farà come i polacchi, alla squadra di Mancini piace giocare. I miei? sono tutti disponibili.

Henk Ten Cate dopo di me? Non commento, e non dico nulla al riguardo. Per me non è affatto importante, la mia testa è su altre cose. Ten Cate me lo ricordo da giocatore nel Go Ahead Eagles, poi da tecnico ha sviluppato il suo bagaglio lavorando al Barcellona e al Chelsea. Non ci ho parlato, ma non è importante: aspetterò e vedrò cosa vuole la dirigenza della federazione”.

Fonte: Ansa.

