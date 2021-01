Olimpiadi da incubo, verso una nuova cancellazione: Tokyo punta al 2032

Le Olimpiadi di Tokyo, già slittate di un anno, vanno verso una nuova cancellazione causa Covid. Ecco quanto riporta il Times.

Il governo giapponese ha concluso in privato che le Olimpiadi di Tokyo dovranno essere annullate a causa del coronavirus e l’obiettivo è ora garantire i Giochi per la città nel prossimo anno disponibile, il 2032.

Secondo un membro anziano della coalizione di governo, c’è accordo sul fatto che i Giochi, già rinviati di un anno, siano condannati. L’obiettivo ora è trovare un modo salva-faccia per annunciare la cancellazione che lasci aperta la possibilità di Tokyo di ospitare in un secondo momento. “Nessuno vuole essere il primo a dirlo, ma il consenso è che è troppo difficile”, ha detto la fonte. “Personalmente, non credo che accadrà”.

Comments

comments