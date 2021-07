Olimpiadi Tokyo 2020 – per l’Italia altri tre bronzi (di cui un altro storico) ed un argento

Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’Italia continua il suo percorso e conquista altre quattro medaglie. Una di queste è un altro bronzo storico.

In particolare, le medaglie che l’Italia ha vinto sono nelle discipline del tiro con l’arco maschile, nella boxe femminile – 57 kg, negli 800 stile libero e nel sollevamento pesi – 81 kg. Nel tiro con l’arco individuale maschile, Mauro Nespoli non riesce a trionfare in finale e conquista solo l’argento.

Irma Testa, nella boxe femminile – 57 kg, conquista un bronzo che sa di storia, dopo l’oro storico nel canottaggio femminile ed il bronzo nel tiro con l’arco femminile. Quest conquistata dalla Testa è la prima medaglia in assoluto per l’Italia nel pugilato femminile.

Infine, il bronzo negli 800 stile libero conquistato da Simona Quadarella; per lei questa di Tokyo 2020 è la prima medaglia olimpica in assoluto. Nel sollevamento pesi arriva l’ultimo bronzo conquistato dall’Italia ed in particolare da Pizzolato che vale anche il record italiano nello strappo.

