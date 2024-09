Olivera:”Vogliamo vincere la Coppa Italia”.

OLIVERA A RADIO CRC: «Coppa Italia? È un obiettivo, puntiamo a vincerla. Conte è un grande allenatore e ci insegna tantissimo ogni giorno»

Oggi su Radio CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva calciatore azzurro Mathias Olivera per parlare del lavoro svolto con Antonio Conte in vista anche della partita di Coppa Italia tra Napoli e Palermo.

Di seguito le sue parole:

«Partita contro la Juventus? Abbiamo giocato una buona partita contro una grande squadra e non abbiamo preso gol. È frutto del lavoro iniziato tre mesi fa: dobbiamo continuare a lavorare così per non subire reti.

Conte? Quando c’è un grande allenatore che ha giocato e allenato tantissime squadre si impara tantissimo. Io, come tutta la squadra giorno dopo giorno, imparo da lui. Sto imparando a giocare nella difesa a tre, una formazione a cui non ero abituato. Il calciatore si deve abituare al livello dell’allenatore. Mi piace un po’ di più giocare nella difesa a quattro, ma in tutti i moduli posso aiutare la squadra.

Obiettivo Coppa Italia? Dopo aver giocato contro la Juventus, stiamo vedendo come giocherà il Palermo. È una coppa che dobbiamo puntare a vincere. Lo stadio sarà pieno come sempre. Giovedì vogliamo vincere e poi ragioniamo partita dopo partita.

Alternanza con Spinazzola sulla fascia? Leonardo è un grandissimo calciatore abile con entrambi i piedi. È fortissimo, ma soprattutto è una grandissima persona.

Esordio McTominay? Si vede che è forte. Aiuta la squadra e deve continuare così.

Vivere a Napoli vale tantissimo per me e per la mia famiglia: è un orgoglio. Napoli assomiglia ad una città sudamericana soprattutto per il clima, l’ambiente e l’atmosfera. Giorno dopo giorno cerco di sfruttare tutto questo. Napoli più simile al National o al Penarol? Più simile al National.

Cavani è un grande calciatore uruguaiano. A noi ha dato tantissimo. Per me è una leggenda ed è anche una bravissima persona. Cavani o Suarez? Sono due leggende del nostro paese ed è impossibile comparare l’uno all’altro.

In questi giorni lavoreremo per fare una bella partita contro il Palermo e per provare a vincerla. Dopo di che, inizieremo a preparare la partita contro il Monza di domenica. Primo assist stagionale? Vediamo.

Mate o caffe? Il caffè qui è buonissimo, lo sapevo che era così buono. Però il mate mi piace tantissimo».

