Oma Akatugba “C’è solo una cosa che farà veramente felice Osimhen”

In esclusiva ai microfoni di Canale8, Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in esclusiva, nel corso di EnergiAzzurra.

“Victor è attualmente il capo cannonniere del campionato italiano e continuerà ad esserlo, oggi è una partita importante ma lo è stata anche quella con la Sampdoria ed adesso è tornato in forma mentalmente e spero che continui a fare gol. Per Victor la cosa più importante è lo Scudetto non essere capocannoniere,

perché essere capocannoniere è un risultato individuale e lui vuole giocare per tutta la squadra.

Spalletti ha detto che Victor è un leader ed un leader vuole quello che è meglio per la squadra.

Victor è molto contento ed il suo obiettivo è di vincere lo scudetto, me lo dice sempre che vuole vincerlo con il Napoli.

L’ultima volta che il Napoli lo ha vinto è stato nel 1986 con Maradona, Victor vuole essere ricordato a Napoli come uno di quei giocatori che ha fatto qualcosa di spettacolare per il Napoli.

Kvaratskhelia è diventato un giocatore molto importante per il Napoli e la sua relazione con Victor è cresciuta, il Napoli per vincere deve tenere entrambi i giocatori contenti e deve farli giocare insieme e con questi due giocatori il Napoli ha un’ ottima chance di vincere lo Scudetto.

