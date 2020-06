OMS: “Tifosi del Napoli sciagurati”. De Magistris: “Ha vinto la felicità”

Il portale online calciomercato.com ha riferito il commento dell’OMS per i festeggiamenti in città da parte della città di Napoli.

L’OMS ha dichiarato così:

“Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l’incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell’Atalanta all’inizio dell’epidemia.”

Poi è intervenuto il sindaco De Magistris a riguardo:

“Mercoledì sera ha vinto il contagio della felicità.”

