On. Rivellini: Dico al Principe di Monaco di farci strada perché stiamo arrivando!”

L’Onorevole Enzo Rivellini organizzatore del “Napoli Racing Show Gran premio di Napoli” non ci gira intorno e rilancia ai microfoni di Canale 8 la candidatura di Napoli a sede di un GP di Formula Uno

Da oggi a lunedì il lungomare di Napoli avrà le sembianze in un vero e proprio circuito urbano. Via Caracciolo e viale Dohrn ospitano il Napoli Racing Show – Gran Premio di Napoli, tre giorni di pura adrenalina che faranno ruggire motori, vecchi e nuovi, davanti a uno dei panorami più iconici del Paese.

Queste le parole di Rivellini:

”Al principe Alberto di Monaco dico:

”Facci strada stiamo arrivando”

“Grazie San Gennaro per delle giornate incredibili a dicembre!

Uno spot straordinario per Napoli ci sono osservatori internazionali e lo spettacolo è perfetto.

L’Italia ha perso un GP (Imola) e se l’è preso Florentino Peres,

noi vogliamo riprendercelo a Napoli o Bagnoli quindi é anche una sfida tra Real e Napoli.

Oggi il presidente De Laurentiis vedrà la bandiera del napoli al vento, affianco a quella dell’Italia

Noi napoletani se vogliamo possiamo e io voglio un GP qui.

