Onofri: “Ostigard ha sbalordito a Genova. Preferisco Raspadori”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Claudio Onofri, allenatore, che ha parlato del Napoli e di cosa deve migliorare.

Di seguito le sue parole:

“Ostigard è un ragazzo che ha sbalordito qui a Genova, anche in Inghilterra non aveva dimostrato tutto il suo valore perché non era sempre titolare. E’ un ragazzo del 99, piuttosto giovane. E’ stato una sorpresa per il rendimento che ha avuto, per l’atteggiamento caratteriale che ha trasportato la tifoseria del Genoa che lo ha esaltato. Singolarmente, indipendentemente dalla retrocessione del Genoa, ha impressionato. E’ vero che deve migliorare ma è un difensore moderno bravissimo anche di testa.

Il reparto da migliorare per il Napoli? Secondo me si sta ringiovanendo la rosa, anche Zerbin sta facendo molto bene ma al di là di questo..anche Kim, è uno che ha una bella frequenza di passo ed è bravo di testa. E’ chiaro che se perdi Mertens, Koulibaly è compagnia, ci puoi rimanere male ma a mio avviso c’è stato un trend positivo per ringiovanire la squadra, utile soprattutto in prospettiva.

Deulofeu o Raspadori? Preferisco tra i due il giovane italiano. Ti dà la possibilità di variare il modulo, ha qualità ed è molto giovane. Tornando al discorso delle cessioni, io stravedo per Mertens ma l’età la dice lunga e quindi se prendi il Raspadori della situazione non ci hai perso tanto e forse nel futuro ci vai anche a guadagnare.”

Comments

comments