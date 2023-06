Open 5mila Città di Pozzuoli, titoli per Bastia e Galietta. Due settimane piacevolissime, di ottimo tennis e tanti sorrisi.

Il TC Pozzuoli si era proposto questo per la terza edizione dell’Open Città di Pozzuoli con montepremi di 5mila euro, preludio all’appuntamento clou del calendario regionale con il 25mila dollari Itf in programma dal 11 al 17 settembre prossimi. Oltre 160 gli iscritti nelle competizioni maschile e femminile. Emanuele Bastia, 2.3 delle classifiche nazionali e uomo da battere del circuito open campano, aveva da difendere il titolo conquistato lo scorso anno. E ci è riuscito alla grande, al termine di una finale bellissima con il 2004 e pari classifica Mariano Tammaro. Proprio a Tammaro, fresco del primo punto ATP conquistato qualche settimana fa a Pula, è riuscito di strappare il set iniziale all’avversario con lo score di 6/2 e di legittimare uno stato di forma che la sera prima gli aveva consentito di ribaltare in semifinale l’esperto Paco De Giorgio. Poi Bastia ha ripreso in mano le operazioni, cercando di limitare gli errori gratuiti e di far fruttare la velocità del dritto, sua arma forte. Vinto il secondo set per 6/1 Emanuele ha operato il break in apertura di terzo set, acquisendo il vantaggio sufficiente a chiudere il terzo per 6/3.

“Sono contentissimo – ha raccontato al microfono di Canale 8 Bastia, in serie positiva da ben quattro tornei – perché ancora una volta ho vinto una partita difficilissima contro un avversario forte forte. Contro il quale tra qualche mese ci sarà poco da fare. Resto in fiducia e con umiltà proseguo il cammino stagionale”.

Anche Tammaro ha avuto parole di stima per l’avversario: “Emanuele non lo scopro io. Ho giocato un ottimo primo set, poi lui è cresciuto e io alla distanza ho perso lucidità e l’incisività dei colpi. Raccolgo tuttavia buoni segnali da questa settimana al Pozzuoli”.

Nel femminile pronostici della vigilia confermati con la vittoria della battipagliese Miriana Galietta, 2.5 delle classifiche nazionali e testa di serie numero uno. In una partita equilibrata ed avvincente la Galietta ha piegato con lo score di 6/4 1/6 6/1 la laziale Camilla Iervolino (2.6), che il giorno prima aveva rimontato la torrese Ludovica Albanese da situazione pesante di svantaggio (6/3 3/0). Piazzamento in semifinale anche per la 2.6 Francesca De Rosa.

E passiamo alle fasi intermedie. Nel maschile di quarta categoria titolo ad Alessio Antonio Caliendo (4.1) sul pari classifica Gabriele Sarnataro per 6/2 3/6 14/12.

Nella finale tra 3.4 vittoria di Gustavo Messinetti su Marco Colicchio per 6/2 6/3 mentre nella fase intermedia di terza il 3.1 Christian Calvano ha regolato con doppio 6/3 Riccardo Febbraro.

Infine tra le ragazze successo in casa per Maira Milone (3.1) su Ludovica Albanese (3.2) per 3/6 6/4 10/7.

