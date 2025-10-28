Open Var il commento di Rocchi e l’audio di Napoli-Inter.

Questo quanto accaduto in campo, con l’audio di Napoli-Inter

L’arbitro Mariani: “Ho visto ragazzi”

L’assistente Bindoni: “Occhio è rigore, è rigore”

Il Var Marini: “Da dietro Mkhitaryan lo prende, si frappone. Sto verificando. Di Lorenzo non allarga la gamba per guadagnare uno spazio, ma allarga la campa per prendere il pallone. Acerbi non può arrivare sul pallone. Non possiamo levare il rigore perché c’è un contatto, non possiamo valutare l’intensità. Rigore per fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo, che allarga la gamba per difendere il pallone”

LE PAROLE DI ROCCHI – “Episodio molto particolare dove il grande problema è procedurale, l’arbitro può non aver visto e si fida dell’assistente. Agli assistenti stiamo facendo fare un percorso per trasformarli in “piccoli arbitri”. Non mi è piaciuta l’ingerenza di Bindoni, che va oltre quello che gli abbiamo chiesto di fare. Abbiamo chiesto agli assistenti di intervenire quando gli compete.Per noi non è rigore, doveva intervenire il VAR. Le responsabilità sono nell’ordine dell’assistente, dell’arbitro e del VAR. Vogliamo rigori chiari, è un rigore sotto soglia. Sarebbe dovuto intervenire il VAR, anche perché nasce da una dinamica procedurale strana, non l’ha concesso Mariani. In quel caso lo avremmo difeso con più facilità”.

Comments

comments