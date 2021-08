Ora per Cristiano Ronaldo si prospetta un vero e proprio derby di Manchester: anche lo united si unisce alla corsa per il portoghese.

“Se hai giocato allo United non vai al City”: la bordata lanciata in mattinata dall’allenatore del Manchester United Solskjaer che ha poi dichiarato di essere pronto alla battaglia col City per CR7.

Anche Guardiola ha rilasciato una dichiarazione a riguardo: “Dipende tutto da lui. Sceglierà Cristiano dove giocare.”

