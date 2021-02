Ora serve il vero Fabian Ruiz. Un avvio di stagione non esaltante dello spagnolo ha fatto crescere parecchi malumori tra i tifosi.

Adesso, guarito dal covid, il numero 8 azzurro è pronto a fare il suo rientro in campo.

Ma mai come in questo momento sevono risposte immediate. Non brillante nell’iniziale 4-2-3-1 di Gattuso come mediano, potenzialmente devastante come mezz’ala nel 4-3-3, modulo utilizzato nella maggior parte delle ultime gare e senz’altro più adatto all’ex Betis.

Finite le attenuanti, ora dipende tutto da lui. Non sarà facile, 21 giorni a casa non sono certamente semplici da smaltire, ma lo spagnolo adesso ha l’obbligo di tornare ad incantare il pubblico partenopeo che l’ha tanto ammirato nelle sue prime due stagioni in maglia azzurra.

Qualità e quantità in più per il Napoli in questo mese di febbraio che si prospetta di fondamentale importanza per le sorti della stagione.

