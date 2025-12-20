Orario delle conferenze stampa e nome del calciatore che accompagnerà il mister

PROGRAMMA CONFERENZE STAMPA E ALLENAMENTI DELLA VIGILIA
In occasione della Finale della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 si riportano di
seguito le seguenti attività riservate ai media per l’esercizio del diritto di cronaca:
Domenica 21 dicembre
NAPOLI:
• ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti
aperti ai media.
• ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da Politano
un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.