Super coppa italiana

Orario delle conferenze stampa e nome del calciatore che accompagnerà il mister

Pubblicato il

PROGRAMMA CONFERENZE STAMPA E ALLENAMENTI DELLA VIGILIA

In occasione della Finale della EA SPORTS FC Supercup 2025/2026 si riportano di

seguito le seguenti attività riservate ai media per l’esercizio del diritto di cronaca:

Domenica 21 dicembre

NAPOLI:

• ore 12.00 (local time): allenamento presso l’Al Riyadh Club con i primi 15 minuti

aperti ai media.

ore 16.30 (local time): conferenza stampa di Antonio Conte accompagnato da Politano

un calciatore presso l’Al-Awwal Park Stadium – durata 30 minuti.

