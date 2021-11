Ordine: “Il Napoli ha dato una lezione: tenendo i conti in sicurezza, ha fatto un calcio sostenibile, collezionando anche qualche successo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista del Corriere dello Sport.

“Tutti sono scombussolati dal ritorno dalla pausa per le nazionali. Nella migliore delle ipotesi, il gruppo più numero lo hai avuto soltanto ieri. Si fa fatica ad immaginare che tu possa preparare bene la partita se hai avuto un altro numero di nazionali. Si aggiungeranno, naturalmente, gli infortuni: Il Milan ha perso Calabria, è tornato acciaccato Ballo Touré.

Articolo di Le Figaro su Napoli?

C’è un eccesso di zelo nel prendere in considerazione certe cazzate. Se facessimo un confronto tra le periferie di Parigi e le nostre, saremmo noi in Champions e loro in zona retrocessione per come sono messi. Il Napoli ha dato una lezione: tenendo i conti in sicurezza, ha fatto un calcio sostenibile, collezionando anche qualche successo.

Maldini? Ero certo che sapesse di calcio, ma che sapesse fare anche il dirigente e sposare il percorso del Milan. Leonardo si è comportato in segno opposto con 75 milioni spesi in modo sciagurato per Paqueta e Piatek.

Miglior allenatore? Vi stupisco, Roberto De Zerbi. Gattuso aspettava l’Italia, se non ci fosse stato l’interesse del fondo, sarebbe andato al Genoa”.

Comments

comments