Questa sera alle ore 18:00 allo stadio San Paolo il Napoli affronta in amichevole il Pescara, squadra che milita nel campionato di Serie B.

La gara è trasmessa in diretta TV su Sky in pay per view al prezzo di 5.99 Euro al canale 251.

Il Napoli domenica 13 settembre alle ore 20:30 gioca in Portogallo la sua ultima amichevole contro lo Sporting Lisbona prima di affrontare in trasferta il Parma nell’esordio in campionato previsto per domenica 20 settembre alle ore 12:60 (diretta TV su Dazn).

Comments

comments