Ore 18:00 il mondiale in Qatar entra nel vivo con il sorteggio dei gironi eliminatori

Alle 19:00 ora locale, le 18:00 in Italia con diretta TV in chiaro su RaiDue, al Doha Exhibition and Convention Center in Qatar vengono sorteggiati i gironi eliminatori del mondiale 2022.

Un mondiale che vedrà protagoniste tutte le nazionali top del mondo tranne l’Italia. La Nazionale di Mancini è stata eliminata dalla Macedonia del Nord dopo essere arrivata seconda nel girone vinto dalla Svizzera.

Oltre l’Italia nel mondiale che si gioca in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre, non ci saranno anche alcuni giocatori importanti quali ad esempio Osimhen (Nigeria), Ibrahimovic (Svezia), Haaland (Norvegia), Salah (Egitto), giusto per citarne alcuni.

Sono 32 le squadre interessate al sorteggio divise in quattro fasce:

1° fascia: Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio

Qatar, Brasile, Argentina, Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra, Belgio 2° fascia: Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti

Paesi Bassi, Messico, Danimarca, Germania, Svizzera, Uruguay, Croazia, Stati Uniti 3° fascia: Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran.

Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia, Senegal, Iran. 4° fascia: Camerun, Canada, Arabia Saudita, Ghana, Ecuador, una tra Scozia Ucraina e Galles, una tra Costa Rica e Nuova Zelanda, una tra Perù Australia ed Emirati Arabi Uniti.

Il sorteggio formerà gli otto giorni di quattro squadre ciascuno e nello stesso girone non possono capitare:

squadre della stessa fascia; squadre dello stesso continente eccezion fatta per l’Europa; più di 2 squadre europee.

