Ore 20:30 a Lisbona: Sporting Club-Napoli in palio il trofeo Cinco Violinos, la diretta TV

Ultima amichevole precampionato per il Napoli di Gattuso. Questa sera alle ore 20:30 allo stadio Josè Alvalade di Lisbona affronta i portoghesi dello Sporting Club.

Contro lo Sporting Club per il Napoli non è solo l’ultimo test prima del’esordio in campionato a Parma.

In palio c’è anche il Troféu Cinco Violinos.

Il trofeo è dedicato al quintetto di attaccanti che hanno giocato nello Sporting Club soprannominati appunto i ‘cinque violini’: Correia-Vasques-Albano-Peyroteo-Travassos.

Questi cinque attaccanti sono stati i principali protagonisti dei successi dello Sporting Club tra il 1947 e il 1954, facendola diventare la squadra più forte del Portogallo.

Il trofeo Cinco Violinos è alla sua nona edizione ed è stato vinto 6 volte dai padroni di casa dello Sporting Club, 1 volta dagli spagnoli del Valencia e 1 volta dall’Empoli nel 2018 ai rigori.

Oltre l’Empoli hanno partecipato al trofeo ma uscendo però sconfitte la Fiorentina 2 volte, la Lazio e la Roma.

Ricordiamo che Sporting Club Lisbona-Napoli è trasmessa in diretta in Pay per Wiew sul canale 251 di Sky al costo di € 9,99.

Comments

comments