Ore 21:00: Benevento attende il punto per festeggiare il ritorno i Serie A, la diretta TV

Torna in campo la Serie B con le perite della 31esima giornata di campionato. In campo tre squadre campane, riflettori puntati sul Benevento che può festeggiare la promozione.

Apre il programma alle ore 18:45 Salernitana-Cremonese con diretta TV in chiaro su RaiSport. Tutte le altre gare si giocano alle ore 21:00 compreso il derby campano tra Benevento e Juve Stabia.

Ai sanniti manca un punto per festeggiare la matematica promozione in Serie A, mentre la Juve Stabia cerca punti per allontanarsi dalla zona calda dei play-out.

Da segnalare lo scontro salvezza Cosenza-Trapani.

Tutte le gare sono trasmesse in diretta TV sulla piattaforma DAZN.

