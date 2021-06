Ore frenetiche per il futuro della Salernitana, sempre più probabile il trust

Per Lotito scade oggi il termine per cedere la proprietà della Salernitana dopo la promozione in Serie A e la norma che non consente ad una stessa persona di avere la proprietà di due club inseriti nello stesso campionato.

Le offerte di acquisto arrivate finora non hanno soddisfatto Lotito e si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trust.

Ma come funziona il trust?

Nel caso specifico della Salernitana Lotito affiderebbe il patrimonio del club a un’altra persona che lo gestirebbe in autonomia in attesa dell’eventuale vendita.

Gli unici dubbi legati a questo tipo di soluzione sono però legati ai possibili eventuali legami tra il cedente (Lotito) e il nuovo gestore.

