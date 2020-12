Lucas Orellano, esterno classe 2000 del Velez, è nel mirino del Napoli. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“Il direttore sportivo Giuntoli si muove su nomi di prospettiva, con l’idea anche di far crescere altrove i talenti individuati come fatto per Petagna e Rrahmani lo scorso gennaio. Piace Luca Orellano, esterno offensivo classe 2000 del Velez Sarsfield che chiede 15 milioni di euro, la proposta del Napoli è molto più bassa”.

