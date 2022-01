Orrico: “Il Napoli ieri non poteva fare di più”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Corrado Orrico, allenatore.Le sue dichiarazioni.

“Questa volta è sufficiente spiegare la partita dicendo che mancavano 7 titolari, il Napoli di più non poteva fare. Gli altri erano più forti e la Fiorentina ha vinto alla lunga. C’è stata l’impossibilità da parte di Spalletti di fare cambi all’altezza. La squadra ha mostrato quasi che prevedesse la sconfitta, mancava la sicurezza. Differenza di motivazioni e concentrazione? La realtà sta nel campo, la squadra capisce se ha possibilità di vincere o non vincere. Io ho visto una squadra senza convinzione di poter vincere, ha riconosciuto negli avversari una superiorità palese.

La Fiorentina aveva giocatori di classe superiore e ha vinto la partita. Non trovo nessuna giustificazione alla sconfitta del Napoli. I giocatori avevano la convinzione che non ce l’avrebbero fatta. In superiorità numerica avevano l’opportunità di fare qualcosa di meglio”.

