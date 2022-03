Orsato arbitro e Valeri al Var per Napoli-Milan, la stessa coppia di quell’Inter-Juve

Napoli-Milan è il big match che può decidere una parte della corsa allo scudetto e come arbitro ci sarà Orsato, con Valeri al Var.

La coppia rievoca ricordi non proprio piacevoli, sia nella memoria di quelli napoletani che di quelli dell’Inter. Questo perché in quell’Inter-Juventus del 2018 ad arbitrare c’era proprio Orsato e al Var c’era Valeri, entrambi scelti per la sfida di domenica sera.

In quella partita, come tutti ricordano, ci fu il fallo di Pjanic su Rafinha che non fu fischiato. Un fallo che avrebbe portato all’espulsione del centrocampista ex Juventus e magari ad un esito diverso della partita, finita poi con la vittoria dei bianconeri. Invece, in quell’occasione, sia l’arbitro Orsato che il Var Valeri non intervennero sull’episodio.

Il resto è storia.

Comments

comments